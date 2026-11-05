Kiến nghị bổ sung 30 tỷ đồng vốn ủy thác để đáp ứng nhu cầu vay

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại hộ vay vốn trên địa bàn phường Đức Xuân.

Theo báo cáo, đến ngày 30/9/2026, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn đạt trên 51 tỷ đồng, với 591 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn chủ yếu được sử dụng cho chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Nợ quá hạn là 109 triệu đồng, chiếm 0,21% tổng dư nợ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và đại diện đơn vị trao đổi, thảo luận về kết quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; công tác kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ và những khó khăn trong quá trình triển khai; tập trung làm rõ nhu cầu vay vốn của người dân, khả năng đáp ứng của nguồn vốn hiện có và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung 30 tỷ đồng vốn ủy thác để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đoàn khảo sát đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Đối với kiến nghị bổ sung vốn, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.