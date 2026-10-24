Kiến nghị Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được trích sao quyết định trợ cấp một lần cho người tham gia kháng chiến

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến tại Văn bản số 868/LĐCP ngày 13/10/2026, với nội dung:

“Nghiên cứu, giao thẩm quyền cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trích sao quyết định đã được hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia kháng chiến.

Việc phân cấp thẩm quyền sẽ tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, đồng thời phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp”.

Ngày 21/10/2026, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Kết quả nghiên cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị

Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm, phản ánh các nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực chính sách, người có công với cách mạng có liên quan đến phạm vi nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề cử tri quan tâm nêu trên được quy định cụ thể:

1. Theo quy định về việc cấp bản sao tài liệu lưu trữ: (1) Tại điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Lưu trữ năm 2024 quy định hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm: “b) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ”. (2) Tại Điều 18 Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ quy định: “Việc cấp bản sao tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành được thực hiện theo quy định của pháp luật về sao văn bản trong công tác văn thư”. Theo đó, việc cấp bản sao tài liệu lưu trữ tại lưu trữ hiện hành thực hiện theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: (1) Tại khoản 12 Điều 3 quy định, bản trích sao “là bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định”. (2) Tại khoản 1 Điều 27: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến và quy định thẩm quyền ký các bản sao văn bản”.

Như vậy, việc trích sao văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ban hành văn bản hoặc được cơ quan, đơn vị khác gửi văn bản đến.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với đối tượng tham gia kháng chiến (Điểm b, điểm d, điểm e khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 103/2025/TT-BQP); tiết d điểm 1.4 khoản 1 Phần III Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 103/2025/TT-BQP); điểm e khoản 2, điểm đ khoản 4, điểm c khoản 5 Mục V Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2025/TT-BQP); điểm c khoản 2, điểm b, điểm c khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 103/2025/TT-BQP); điểm d khoản 2 Điều 10, điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 6 Điều 7 Thông tư số 103/2025/TT-BQP) hiện quy định: Tùy theo loại chế độ trợ cấp, Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị ban hành quyết định hưởng trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia kháng chiến và được gửi cho các cơ quan, đơn vị liên quan; trong đó không quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan ban hành hoặc được nhận bản chính quyết định nêu trên.

Quy định hiện nay về thẩm quyền trong giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm thống nhất trong quản lý hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng.

Nếu quy định việc chuyển hồ sơ về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trích sao sẽ làm phát sinh thêm đầu mối xử lý thủ tục hành chính, tăng khâu luân chuyển hồ sơ, chưa bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của quy trình hiện hành và chưa phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chưa rút ngắn thời gian xử lý và chưa tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trách nhiệm tiếp tục theo dõi, thông tin kết quả

Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trong phạm vi nhiệm vụ đối với người có công với cách mạng nói chung và đối tượng được thụ hưởng chính sách tham gia kháng chiến theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ nói riêng; kịp thời phát hiện, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các vướng mắc, phát sinh liên quan, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định của pháp luật.