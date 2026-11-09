Kiên Lương tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và an ninh mạng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 9/11, UBND xã Kiên Lương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 cho trưởng ấp, thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp, Tổ hòa giải ở cơ sở và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha triển khai 2 chuyên đề: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026; một số quy định pháp luật về an ninh mạng và quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Qua đó, giúp đại biểu nắm bắt các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao ý thức cảnh giác trước thông tin xấu, độc và trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.