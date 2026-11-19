Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương Phan Đình Nhân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã có 10 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...

Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương Phan Đình Nhân chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu đợt này; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.