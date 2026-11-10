Kiên Lương tiếp nhận 111 đơn vị máu
Gần 150 tình nguyện viên xã Kiên Lương (An Giang) tham gia hiến máu, qua đó ban tổ chức tiếp nhận 111 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh.
Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Kiên Lương tổ chức hiến máu tình nguyện, hưởng ứng 80 ngày hành động vì cộng đồng năm 2026.
Đợt hiến máu thu hút gần 150 tình nguyện viên tham gia, gồm đoàn viên, thanh niên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức và người dân trên địa bàn. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 111 đơn vị máu.
Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Kiên Lương tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận tổng cộng 383 đơn vị máu, đóng góp vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
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Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kien-luong-tiep-nhan-111-don-vi-mau-a502106.html