Kiên Lương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thi công nâng cấp, cải tạo công trình Trường Mầm non Bình An.

Bám tiến độ, tạo khối lượng để giải ngân

Năm 2026, xã Kiên Lương được giao tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 19,1 tỷ đồng, trong đó nguồn xây dựng cơ bản tập trung 10,5 tỷ đồng bố trí cho 5 công trình, nguồn xổ số kiến thiết 4,5 tỷ đồng bố trí cho 5 công trình và hơn 4,1 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đến ngày 30/9, xã giải ngân hơn 16,1 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch, là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của tỉnh.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiên Lương Trần Bình Trọng, để đạt được tiến độ giải ngân trên, địa phương tập trung vào việc theo sát từng công trình, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo khối lượng thực tế để nghiệm thu, thanh toán. Với những công trình đã có khối lượng, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện để hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân nguồn vốn. Cách làm này giúp nguồn vốn được đưa vào công trình thực tế thay vì nằm chờ do công trình chậm khối lượng.

Trong điều kiện thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, việc bám sát tiến độ từng dự án có ý nghĩa quyết định đối với kết quả giải ngân. Vì vậy, cùng với việc bố trí vốn, xã Kiên Lương chú trọng tháo gỡ những vấn đề khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Nhờ cách làm này, nhiều công trình có tỷ lệ giải ngân trên 85% như nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Kiên Lương; nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Kiên Lương 1; xây dựng đường giao thông nông thôn Kênh 327 và nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Bình An.

Bà Trần Thị My, ngụ ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương cho biết người dân rất quan tâm đến tiến độ thi công công trình Trường Mầm non Bình An. Việc đầu tư, nâng cấp trường học là nhu cầu cấp thiết. Bà My nói: “Người dân rất mong công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Có trường lớp khang trang, các cháu học tập thuận lợi hơn, phụ huynh yên tâm hơn khi đưa con đến trường”.

Chủ động gỡ khó

Mặc dù là địa phương nằm trong nhóm có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá cao của tỉnh, nhưng xã Kiên Lương vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo kế hoạch tỉnh giao. Một trong những khó khăn hiện nay là nguồn vật liệu xây dựng. Một số loại vật liệu như đá núi, đá 0 x 4, đá 1 x 2, đá 4 x 6 đang khan hiếm, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công và khối lượng hoàn thành của các công trình.

Ông Trần Bình Trọng cho biết trước khó khăn này, địa phương chủ động đề nghị ngành chuyên môn hỗ trợ nguồn vật liệu. UBND xã đã gửi tờ trình đến Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ, phân bổ nguồn vật liệu đá xây dựng cho các công trình trên địa bàn.

Một điểm nghẽn khác nằm ở nguồn thu tiền sử dụng đất. Năm 2026, nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh giao cho xã Kiên Lương hơn 4,1 tỷ đồng, trong đó hơn 3,7 tỷ đồng bố trí cho 3 công trình. Tuy nhiên, qua trao đổi với Trưởng Thuế cơ sở 4, địa phương ước nguồn thu đến cuối năm chỉ khoảng 3 tỷ đồng.

“Nguồn thu thấp hơn dự kiến đồng nghĩa với một phần kế hoạch vốn khó có khả năng giải ngân như ban đầu. Vì vậy, xã đề xuất UBND tỉnh xem xét giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất phù hợp với khả năng thu thực tế. Bên cạnh việc tăng tốc với những công trình có khả năng hoàn thành, Kiên Lương đồng thời tính toán lại những nguồn vốn khó thực hiện để đề xuất điều chỉnh phù hợp”, ông Trần Bình Trọng cho biết.

Từ nay đến cuối năm 2026, xã Kiên Lương tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Với phương châm vướng ở đâu gỡ ở đó, công trình có điều kiện thì tăng tốc, tránh để dồn áp lực vào thời điểm cuối năm. Xã Kiên Lương quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng, phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân.