Kiên Lương giải ngân gần 20% vốn chương trình dân tộc thiểu số

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 9/11, đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND xã Kiên Lương về tình hình triển khai, giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Sau sáp nhập, xã Kiên Lương có 14.860 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 2.491 hộ, chiếm 18,23%. Theo kết quả phân định, Kiên Lương là xã dân tộc thiểu số đang phát triển (xã khu vực I), với 9/12 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2026, xã được giao hơn 2,2 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để thực hiện 3 dự án thuộc chương trình. Xã đã triển khai nhiều hoạt động như mua sắm nhạc cụ ngũ âm, tổ chức lớp dạy biểu diễn cho các đội văn nghệ ấp; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng theo đúng quy định. Đồng thời, xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án còn nguồn vốn, đặc biệt là Dự án 6 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã triển khai; khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán đối với các hạng mục đã hoàn thành nhằm đảm bảo tiến độ và về đích giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026.