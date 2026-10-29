Kiên Lương chung sức đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân

Thành viên Tổ Công nghệ số hỗ trợ người dân ấp Ngã Ba, xã Kiên Lương cập nhật thông tin

Bà Bùi Thị Minh Nga, phụ trách điều hành Trạm Y tế xã Kiên Lương cho biết, đơn vị được giao phụ trách chính việc hướng dẫn người dân cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và thông tin bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để mở rộng phạm vi hỗ trợ, Trạm Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các ấp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ từng người dân”, cán bộ, nhân viên y tế cùng các tổ công tác hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập, xác thực tài khoản VNeID và tích hợp các giấy tờ cần thiết như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử.

Các tổ công tác đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo công nghệ. Bằng cách hướng dẫn trực tiếp, kiên trì từng thao tác, lực lượng hỗ trợ giúp người dân tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác thực tài khoản, cập nhật và tích hợp thông tin.

Tại ấp 8 Thước, Chi bộ và Ban lãnh đạo ấp tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương, đoàn viên, thanh niên các trường học triển khai nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Minh Duy, Trưởng Ban lãnh đạo ấp 8 Thước, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn do nhiều người lớn tuổi chưa quen sử dụng công nghệ, trong khi một số hộ dân đi làm ăn xa, khó bố trí thời gian để được hướng dẫn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông hỗ trợ người dân cập nhật thông tin trên VNeID

Trước tình hình đó, lực lượng tại ấp cùng các đơn vị phối hợp tăng cường đến từng hộ gia đình, linh hoạt thời gian hỗ trợ, kể cả ngày nghỉ và buổi tối. Việc chủ động sắp xếp thời gian giúp người dân có thêm điều kiện hoàn thành cập nhật thông tin, đồng thời hạn chế bỏ sót những trường hợp gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Không chỉ có chính quyền và các đơn vị chuyên môn, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cũng tích cực tham gia. Trung tá Vũ Viện Trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông cho biết, đơn vị đã cử hơn 30 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các tổ công tác địa phương đến nhà dân hỗ trợ tích hợp thông tin trên VNeID.

Đơn vị lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin và hiểu biết về chuyển đổi số để tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ tại cơ sở.

Sự phối hợp giữa chính quyền, ngành y tế, lực lượng vũ trang, các ấp và đoàn viên, thanh niên tạo nên mạng lưới hỗ trợ trực tiếp, đưa nhiệm vụ chuyển đổi số đến gần hơn với từng hộ dân.

Cách làm này vừa thúc đẩy tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, vừa tạo điều kiện để người dân thực hành các thao tác trên ứng dụng định danh điện tử, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống.

Ông Trần Văn Sen, ngụ Tổ 29, ấp Ngã Ba, xã Kiên Lương chia sẻ, qua thông tin trên báo, đài, ông nhận thấy việc cập nhật dữ liệu trên VNeID rất thiết thực.

Tuy nhiên, do tuổi cao, ông gặp khó khăn khi tự thực hiện các thao tác trên điện thoại. “Được các thành viên trong tổ hỗ trợ cập nhật những giấy tờ có liên quan vào VNeID, tôi rất vui và cảm ơn các thành viên”, ông Sen nói.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Kiên Lương quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm 45 ngày, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Từ việc hỗ trợ trực tiếp tại từng hộ gia đình, địa phương từng bước mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.