Di tích lịch sử - văn hóa lăng Ông Nam Hải Lại Sơn.

Lễ hội Nghinh Ông bắt nguồn từ phong tục, tín ngưỡng thờ cúng vật tổ của ngư dân đặc khu Kiên Hải. Theo quan niệm đó, cá Ông là vị thần thiêng, là chỗ dựa tinh thần của ngư dân mỗi khi ra khơi khai thác và thực hiện các hoạt động khác trên biển.

Lễ hội là dịp để ngư dân thể hiện lòng thành kính, tri ân Thần Nam Hải Đại tướng quân - vị thần che chở, bảo hộ ngư dân; cầu mong mưa thuận gió hòa, để người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lễ hội Nghinh Ông đã thực sự đi vào đời sống văn hóa tinh thần, là nét văn hóa đặc trưng của người dân đặc khu Kiên Hải nói riêng và An Giang nói chung.

Những ngày này, các tuyến đường quanh đảo Lại Sơn được trang trí đẹp hơn phục vụ cho lễ hội. Người dân đến lăng Ông Nam Hải dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo để lễ hội diễn ra trang trọng. “Trước đây vào dịp rằm tháng 10, ngư dân đến lăng Ông Nam Hải để cúng tạ ơn sau một năm đánh bắt hải sản được bình an và cầu mong mùa đánh bắt thuận lợi. Dần dần phong tục này trở thành lễ hội và được duy trì tổ chức từ những năm 1990 cho đến nay”, ông Tô Hoàng Oanh, ngụ ấp Bãi Bấc, đặc khu Kiên Hải, cho biết.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ, năm nay lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn đặc khu Kiên Hải được tổ chức gắn với kỷ niệm 20 năm lăng Ông Nam Hải Lại Sơn được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ diễn ra với các hoạt động theo nghi lễ truyền thống như lễ thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ, lễ an vị, lễ cầu an và lễ dâng hương - nghinh Thần Nam Hải là lễ chính được tổ chức vào sáng 24/11 tại di tích lịch sử - văn hóa lăng Ông Nam Hải Lại Sơn, ấp Thiên Tuế.

Phần hội với nhiều hoạt động của “Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch”, gồm chương trình nghệ thuật khai mạc chào mừng lễ hội; quảng diễn và hướng dẫn chế biến các món ăn đặc trưng Kiên Hải; famtrip và hoạt động bảo vệ môi trường tại Lại Sơn; giải việt dã quanh đảo Lại Sơn “Vì Hòn Sơn xanh” tỉnh mở rộng; ra mắt mô hình câu lạc bộ đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch cộng đồng; giải bóng đá, giải cầu lông; trưng bày hình ảnh tư liệu về biển, đảo và các danh lam, thắng cảnh Kiên Hải gắn với cuộc thi rung chuông vàng; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh và đặc khu...

Ông Châu Hùng Kỳ cho biết đặc khu chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội được bố trí rộng rãi, thuận tiện đi lại, phục vụ tốt người dân và du khách. Đặc khu phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh, an toàn thực phẩm, giúp người dân và du khách an tâm tham gia các sự kiện trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Dịp lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm nay, đặc khu Kiên Hải phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình ATV, HTV giải chạy việt dã quanh đảo “Vì Hòn Sơn xanh” và lễ dâng hương - nghinh Thần Nam Hải nhằm tạo sức lan tỏa cho các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương và giới thiệu giá trị văn hóa biển, đảo, tín ngưỡng dân gian cùng tiềm năng du lịch, kinh tế biển đến công chúng.