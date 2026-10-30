Kiên Hải số hóa di tích Lăng Ông Nam Hải, lan tỏa giá trị văn hóa biển đảo

Công trình số hóa di tích lịch sử - văn hóa Lăng Ông Nam Hải tại đảo Hòn Sơn được triển khai

Ngày 30.10, Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải cho biết đã triển khai công trình số hóa di tích lịch sử, văn hóa Lăng Ông Nam Hải tại đảo Hòn Sơn. Theo đó, người dân và du khách có thể quét mã QR để tìm hiểu thông tin về di tích, tiếp cận thuận tiện hơn với những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên Kiên Hải đã chủ động ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa phương. Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các hình thức giới thiệu truyền thống, du khách nay có thêm phương thức tra cứu trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện ngay tại di tích.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện quét mã QR để tìm hiểu thông tin về di tích

Công trình góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản theo hướng trực quan, hiện đại; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Đây cũng là phần việc thiết thực của tuổi trẻ Kiên Hải trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Công trình được triển khai trong thời điểm đặc khu Kiên Hải đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026, gắn với kỷ niệm 20 năm công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh Đình thần Nam Hải Đại Tướng Quân (Lăng Ông Nam Hải). Lễ hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24.11.2026 tại ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải.

Mã QR giúp người dân và du khách thuận tiện tiếp cận thông tin về di tích Lăng Ông Nam Hải

Với chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Đổi mới, Sáng tạo, Đoàn kết và Phát triển”, lễ hội là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa tín ngưỡng truyền thống của ngư dân, tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ những phong tục, tập quán tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn của phần lễ là các nghi thức cổ truyền như Lễ Thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố chủ, Lễ An vị, Lễ Cầu an; đặc biệt là Lễ Dâng hương và Lễ Nghinh Thần Nam Hải trên biển vào sáng 24.11.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật khai mạc tối 23.11 tại khuôn viên Lăng Ông Nam Hải cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, quảng bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao sẽ tạo thêm không khí sôi nổi, hấp dẫn người dân và du khách.

Đoàn Thanh niên đặc khu Kiên Hải phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp Sân Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn

Việc ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di tích cùng với công tác chuẩn bị cho Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn cho thấy nỗ lực của Kiên Hải trong kết hợp bảo tồn di sản với đổi mới phương thức quảng bá văn hóa. Qua đó, từng bước phát huy giá trị di sản như một nguồn lực phát triển du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Hòn Sơn, Kiên Hải thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách.