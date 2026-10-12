Kiên định nền tảng tư tưởng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quang cảnh lễ giới thiệu cuốn sách. Ảnh: Kim Sơn

Các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các học viện, trường đại học và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Làm rõ những vấn đề cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam

Trong suốt hơn 45 năm hoạt động và cống hiến, từ một học viên Trường Cảnh sát nhân dân trung ương đến các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sau là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên mỗi trọng trách, cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, luôn kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Ảnh: Kim Sơn

Được đúc rút từ thực tiễn hoạt động phong phú cùng những trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về những vấn đề cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Cuốn sách gồm 2 phần. Phần I “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam” tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần I cũng thể hiện những nội dung sâu sắc về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Những nội dung này không chỉ khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn đưa ra phương pháp chuyển hóa nhận thức lý luận thành bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Ban tổ chức trao tặng sách các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình cố Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang. Ảnh: Kim Sơn

Phần II “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam” phản ánh tư duy của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết tập trung vào vai trò lãnh đạo và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đẩy mạnh cải cách tư pháp; củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân.

Các nội dung này được đặt trong mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc; giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, qua đó thể hiện một cách toàn diện những vấn đề mà Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, chỉ đạo.

Vận dụng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc tuyển chọn 70 tác phẩm trong cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

Ban tổ chức trao tặng sách cho đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và các đại biểu. Ảnh: Kim Sơn

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.

Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa bản lĩnh chính trị và tư duy giải quyết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Trao tặng sách cho đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và các đại biểu. Ảnh: Kim Sơn

Cuốn sách là tài liệu giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, sự mẫn cán và mẫu mực của cán bộ, đảng viên; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, việc xuất bản và giới thiệu cuốn sách có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ban tổ chức trao tặng sách cho đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và các đại biểu. Ảnh: Kim Sơn

“Những bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tư duy, quan điểm và quá trình hoạt động thực tiễn của đồng chí Trần Đại Quang, đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới”, đồng chí Phạm Thanh Hà khẳng định.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, đơn vị giới thiệu, tuyên truyền về nội dung và giá trị của cuốn sách đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến cho đất nước và cho nhân dân.