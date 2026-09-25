Kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt, toàn diện trước những vấn đề lớn, cấp bách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai, hoàn thành một khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác; thực hiện tốt chức năng kiến tạo, xây dựng thể chế, chiến lược, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát và thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Những nỗ lực của Đảng ủy Chính phủ đã góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế-xã hội đất nước. Nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được giữ vững.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trợ cấp thêm 8% đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội và bổ sung thêm các đối tượng yếu thế khác được trợ cấp theo các nghị quyết của Trung ương.

Công tác bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo... tiếp tục được chú trọng. Cả nước hiện triển khai 907 dự án nhà ở xã hội, quy mô gần 858,5 nghìn căn, tổng mức đầu tư gần 793 nghìn tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành 301 dự án, quy mô gần 201,5 nghìn căn, tổng mức đầu tư hơn 186 nghìn tỷ đồng; trong thời gian 4 tháng đã khởi công 22 dự án nhà ở cho thuê với hơn 33,4 nghìn căn hộ. Thị trường lao động, việc làm duy trì ổn định. Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện; thực hiện tăng lương cơ sở thêm 8% từ ngày 1/7/2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, trao đổi những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026, những bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý IV năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao kết quả các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ đạt được trong 9 tháng năm 2026. Phân tích làm rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đồng chí đề nghị các đảng ủy quan tâm tăng cường lãnh đạo đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các đảng bộ chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức. Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Quy định số 19-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Tham mưu triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 20/7/2026 về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Xây dựng và triển khai Quy định về đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với phương pháp đánh giá, đo lường bằng OKR/KPI trong Đảng bộ Chính phủ. Rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; hoàn thành làm sạch toàn bộ các trường thông tin về đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm dữ liệu "đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung"; triển khai số hóa hồ sơ đảng viên theo Hướng dẫn và Danh mục tài liệu số hóa của Ban Tổ chức Trung ương; triển khai hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; kịp thời phản ánh các lỗi, vướng mắc phát sinh để được hỗ trợ, khắc phục.

Thực hiện tốt công tác văn phòng cấp ủy. Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác, tham mưu phục vụ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tác nghiệp theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Đối với công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo các bộ, ngành tập trung đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ, nghị quyết của các đảng bộ trực thuộc; từ đó sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp. Quyết tâm tạo chuyển biến thực chất, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội; văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đồng chí cũng yêu cầu các đảng ủy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình thuộc Chương trình lập pháp năm 2026; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để giữa Trung ương và địa phương.

Các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan đưa kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vào nội dung giao ban, kiểm tra định kỳ và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung xử lý dứt điểm các thủ tục hành chính chưa cắt giảm thực chất; thực hiện nguyên tắc dữ liệu đã có thì không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại; nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, xử lý đúng hạn, tái sử dụng dữ liệu; đưa các nền tảng số dùng chung vào vận hành và đo lường bằng số người dùng, số giao dịch, hệ thống được thay thế.

Với những nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, đồng chí đề nghị các đảng ủy tập trung chỉ đạo công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công được giao; tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm có tiến độ trong năm 2026; đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước đã giao. Thúc đẩy đầu tư tư nhân; quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng; các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho năm 2027 và những năm tiếp theo.