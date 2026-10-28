Kiên cố hóa hạ tầng giao thông

Đường liên bản Na Phát đi trung tâm xã và các bản lân cận được nâng cấp mở rộng tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Tại xã Búng Lao, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị đất đá sạt lở, bồi lấp nền, mặt đường; rãnh thoát nước tắc nghẽn, cây cối che khuất tầm nhìn, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân, nhất là tại các bản xa trung tâm xã.

Trước thực trạng đó, dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đảm bảo giao thông các tuyến đường trên địa bàn xã Búng Lao với tổng kinh phí 820 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách xã năm 2026 được triển khai. Dự án tập trung xử lý các điểm sạt lở trên 5 tuyến đường gồm: Tuyến từ bản Huổi Châng đi Huổi Háo; tuyến từ Km30 quốc lộ 279 đi bản Huổi Chỏn; tuyến từ bản Hồng Sọt đi Pá Sáng; đường bản Kéo Nánh và tuyến từ bản Pá Tra đi Pú Tỉu. Các hạng mục chính gồm thu dọn đất đá sạt lở, nạo vét, khơi thông cống rãnh và phát quang cây cối hai bên đường. Việc khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng sạt lở góp phần khôi phục khả năng lưu thông, hạn chế nguy cơ xói lở tiếp diễn, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn hơn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Ông Phan Đức Anh, Trưởng phòng Kinh tế xã Búng Lao cho biết, đến hết năm 2025, tỷ lệ đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; tỷ lệ bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 80%. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa trung tâm xã với các bản, phục vụ sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân.

Tại xã Na Son, nhu cầu kiên cố hóa giao thông nông thôn rất lớn. Theo thống kê của UBND xã, toàn xã hiện có trên 200km đường giao thông, gồm hơn 100km đường xã và khoảng 100km đường thôn, bản. Trong đó, hơn 50km đường giao thông nông thôn chưa được kiên cố hóa. Nhiều tuyến đường cần tiếp tục được đầu tư để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư. Trước thực tế đó, xã Na Son xác định đầu tư giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương tập trung rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu theo từng tuyến, ưu tiên những công trình cấp thiết, đồng thời chủ động cân đối nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn phù hợp để từng bước hoàn thiện hạ tầng.

Ông Nguyễn Bá Thực, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, xã tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn, phát huy vai trò của cộng đồng trong kiên cố hóa đường giao thông. Địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền quyết định đầu tư hai dự án giao thông trên địa bàn là tuyến Trung Sua - Huổi Hoa và Keo Lôm - Sam Măn. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 9.212km đường giao thông. Trong đó, hơn 7.375km đường đã được cứng hóa, gồm đường bê tông xi măng, đường nhựa và đường cấp phối, đạt trên 80% tổng chiều dài mạng lưới. Riêng đường bê tông hóa và nhựa hóa đạt hơn 6.240km, chiếm gần 68%, với hơn 3.589km đường bê tông xi măng, trên 2.053km đường đá nhựa và gần 598km đường bê tông nhựa. Toàn tỉnh còn hơn 1.130km đường cấp phối và khoảng 1.837km đường đất cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

Mạng lưới giao thông của tỉnh từng bước nâng cấp, hoàn thiện song vẫn còn khối lượng đường lớn cần kiên cố hóa. Trong giai đoạn tới, việc rà soát nhu cầu, xác định thứ tự ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông cơ sở. Đầu tư đúng trọng tâm, gắn kiên cố hóa với bảo trì công trình sẽ góp phần khắc phục những điểm nghẽn giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa bàn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.