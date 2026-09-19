Kiên cố hệ thống đê điều, yêu cầu trong phòng chống thiên tai
Những ngày qua, hình ảnh dòng nước cuồn cuộn áp sát và tràn qua các tuyến đê tại khu vực nhiều xã ngoại thành Hà Nội, khiến chính quyền và nhân dân phải gồng mình huy động lực lượng "4 tại chỗ" trắng đêm hộ đê, là hồi chuông cảnh báo rõ ràng nhất. Trước những thử thách khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, việc đầu tư và nâng cấp toàn diện hệ thống đê điều chính là một nhiệm vụ cấp bách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-co-he-thong-de-dieu-yeu-cau-trong-phong-chong-thien-tai-418359.htm