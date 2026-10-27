Kiểm tra, xử phạt 20 bến thủy nội địa không phép

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy Hải Phòng, các kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông và Công an TP. Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đã tăng cường nắm tình hình, siết chặt kiểm tra các hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Tính đến nay, trong đợt triển khai chuyên đề, đơn vị đã xử lý 19 bến vi phạm và 22 phương tiện liên quan, ra quyết định xử phạt tổng cộng 966 triệu đồng (trong đó phạt bến 682,5 triệu đồng và phạt phương tiện 283,5 triệu đồng).

Trong đó, ngày 26/10/2026, quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát HP-6xxx do ông L.V.T. (sinh năm 1981, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động.

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định ông P.V.T. (sinh năm 1974, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là người tổ chức khai thác bến thủy nói trên nhưng không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập 02 biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và chủ bến về hành vi neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép. Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp này là 40 triệu đồng.

Thuyền trưởng tàu HP-6xxx cũng phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong thời hạn 03 tháng.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động (ảnh: CAHP).

Việc áp dụng chế tài xử lý đồng thời cả chủ bến lẫn người điều khiển phương tiện bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ hai phía, ngăn chặn từ sớm nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp, siết chặt công tác quản lý hoạt động bến thủy trên địa bàn thành phố.