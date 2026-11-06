Kiểm tra, xử lý hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng gây rơi vãi tại phường Thượng Cát

Trước phản ánh của người dân, ngày 5-11, phóng viên Báo Hànộimới trực tiếp ghi nhận hiện trường, đồng thời chứng kiến lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những tồn tại.

Đất cát vương vãi, học sinh đối mặt nguy cơ mất an toàn

Theo phản ánh của người dân, vài ngày vừa qua, tuyến đường Sùng Khang, đoạn từ khu vực trạm điện đến Trường THPT Thượng Cát, thường xuyên xuất hiện tình trạng đất, cát vương vãi trên mặt đường. Đây là tuyến giao thông có đông người dân và học sinh qua lại, đặc biệt vào các khung giờ đầu buổi sáng và tan học.

Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng gây rơi vãi đất cát, làm ảnh hưởng đến môi trường và giao thông. Ảnh: Vũ Cường

Hình ảnh do người dân ghi nhận vào chiều 3-11-2026 cho thấy, trên mặt đường xuất hiện nhiều vệt đất màu nâu nhạt, kéo dài theo chiều lưu thông của phương tiện. Một số vị trí có đất cát vương thành từng đám, phủ trên bề mặt nhựa đường. Cùng thời điểm, xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến, khiến tình trạng bụi đất, nguy cơ rơi vãi vật liệu càng được người dân quan tâm.

Chị Đoàn Nga, người dân sinh sống gần khu vực, bày tỏ lo lắng: "Đường từ trạm điện đến Trường THPT Thượng Cát có nhiều học sinh đi lại, nhất là vào giờ tan học. Xe tải lớn lưu thông, trong khi mặt đường lại có nhiều đất cát như vậy thì rất đáng lo ngại. Chúng tôi mong chính quyền phường và các lực lượng chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý, chứ không nên để đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc mới đến kiểm tra hiện trường".

Phòng Hạ tầng, đô thị và Môi trường phường Thượng Cát phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự phường tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực thi công. Ảnh: Vũ Cường

Qua tìm hiểu, khu vực này đang triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất quy hoạch GS1-1, quy mô 13,66ha, tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. Theo bảng thông tin công khai tại công trường, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty Hồ Gươm - Công ty Sun Việt.

Người dân địa phương cho rằng, việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực phát triển đô thị là cần thiết. Tuy nhiên, quá trình thi công, vận chuyển vật liệu cũng đặt ra yêu cầu nghiêm túc về bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và an toàn giao thông, nhất là tại những tuyến đường dân sinh có đông người qua lại.

Kiểm tra hiện trường, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục

Ngày 5-11, phóng viên Báo Hànộimới có mặt tại khu vực công trường và tuyến đường Sùng Khang. Thực tế cho thấy, nhiều xe tải trọng lớn nối đuôi nhau ra vào khu vực thi công. Tại một số vị trí, mặt đường và khu vực đường công vụ còn bùn đất, nước đọng; đất cát theo bánh xe kéo ra đường, tạo thành những vệt bẩn kéo dài.

Đáng chú ý, tại khu vực công trường, phóng viên ghi nhận có người sử dụng vòi nước rửa bánh xe tải trước khi phương tiện lưu thông. Trên tuyến đường, một số người cũng đang quét dọn, thu gom đất cát. Tuy nhiên, với lượng phương tiện vận chuyển lớn, việc vệ sinh nếu không được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và có kiểm soát sẽ khó khắc phục triệt để tình trạng bùn đất phát tán ra mặt đường.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản đối với chủ phương tiện. Ảnh: Vũ Cường.

Cũng trong ngày 5-11, Phòng Hạ tầng, đô thị và môi trường phường Thượng Cát đã phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự phường tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực thi công. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng, lập biên bản đối với các lỗi của đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu các bên liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại được phát hiện.

Hoạt động kiểm tra trực tiếp tại hiện trường là động thái cần thiết nhằm chấn chỉnh hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, điều người dân mong đợi không chỉ là việc kiểm tra, lập biên bản tại một thời điểm, mà quan trọng hơn là những biện pháp khắc phục phải được duy trì thường xuyên, tránh tình trạng xử lý trước mắt rồi tái diễn.

Đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm việc che chắn phương tiện khi vận chuyển vật liệu; bố trí khu vực rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường; thường xuyên thu gom, quét dọn bùn đất, không để vật liệu rơi vãi trên đường. Đồng thời, cần có người hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại những vị trí có mật độ giao thông cao.