Người điều khiển xe máy đã bị Công an bắt giữ để làm rõ. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Chiều 23/11, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát, qua xác minh xác định đây là phương tiện vừa bị mất trộm trước đó hơn một ngày.

Cụ thể, Tổ tuần tra thuộc Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường An Hải phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Wave màu xanh, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng Công an, cả hai bỏ lại phương tiện rồi tháo chạy. Tổ công tác tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ được một người, đưa về trụ sở để xác minh.

Chiếc xe máy bị mất trộm. (Ảnh: CACC)

Qua xác minh, người bị bắt giữ là M.V.B.Y. (SN 2010, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng). Người đi cùng được xác định là Đ.H. (SN 2010, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đã bỏ chạy.

Đáng chú ý, qua xác minh thông tin chủ sở hữu, Công an xác định chiếc xe Wave màu xanh trên mang biển kiểm soát 78AK-026.41. Chủ phương tiện cho biết xe đã bị mất trộm vào rạng sáng 22/11, chỉ hơn một ngày trước khi được lực lượng Công an phát hiện.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.