Kiểm tra xe khách phát hiện 2 xe máy liên quan vụ trộm

Ngày 19/9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSGT phát hiện một xe khách chở 15 xe mô tô, trong đó bước đầu xác định có 2 phương tiện liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 18/9, tại Km1834+200 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 17F-000.xx do tài xế N.T.T. (52 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Hình ảnh CSGT kiểm tra xe khách, phát hiện 2 xe liên quan vụ trộm. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 xe mô tô các loại nên đã tiến hành xác minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số phương tiện này. Kết quả tra cứu sơ bộ cho thấy có 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 20AD-047.xx và 79AA-706.xx là tài sản liên quan trực tiếp đến các vụ trộm cắp.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản ban đầu, tiến hành bàn giao xe khách cùng toàn bộ 15 xe mô tô cho Công an phường Dầu Giây để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc phương tiện cũng như xử lý hành vi vận chuyển tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định của pháp luật.

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