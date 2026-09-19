Kiểm tra xe khách chở 15 xe máy, phát hiện 2 chiếc liên quan vụ trộm cắp
Ngày 19-9, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre, Công an TP Đồng Nai, cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một xe khách vận chuyển 15 xe máy, trong đó có 2 xe bước đầu xác định liên quan vụ trộm cắp tài sản.
Trước đó, gần 18 giờ ngày 18-9, tại Km1834+200 quốc lộ 1, thuộc phường Dầu Giây, TP Đồng Nai, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển số 17F-000.xx do ông N.T.T. (52 tuổi, ngụ TP Bắc Ninh) điều khiển.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe khách có 15 chiếc xe máy nên kiểm tra thông tin, nguồn gốc, xuất xứ của các phương tiện.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong số 15 xe máy này có 2 xe mang biển số 20AD-047.xx và 79AA-706.xx liên quan vụ việc trộm cắp tài sản.
Tổ công tác đã bàn giao xe khách cùng 15 xe máy cho Công an phường Dầu Giây tiếp tục xác minh, làm rõ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/kiem-tra-xe-khach-cho-15-xe-may-phat-hien-2-chiec-lien-quan-vu-trom-cap-post872409.html