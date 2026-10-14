Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tập trung vào 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá; công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách đăng ký; kiểm tra nhận thức của bộ đội trên các mặt công tác; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và kết quả khắc phục những khâu yếu, mặt yếu được chỉ ra qua các lần kiểm tra trước.

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị cho thấy, năm 2026, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá.

Kiểm tra sổ sách công tác đảng, công tác chính trị của Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Nổi bật là, chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị không ngừng được nâng lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự được duy trì nghiêm túc; theo dõi, chỉ đạo hơn 250 lượt tàu, xuồng hoạt động trên biển đi được hơn 70.000 hải lý an toàn.

Công tác nghiệp vụ và pháp luật được thực hiện hiệu quả, tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 289 vụ/294 tàu, bán phát mãi hàng hóa tịch thu với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo dõi, thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh của bộ đội. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương những kết quả của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua.

Kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tàu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nghiêm túc tiếp thu nội dung kết luận kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm vi phạm trên biển nhất là quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bên cạnh đó, đơn vị cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, gắn với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.