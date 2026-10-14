Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Quang cảnh Hội nghị kết luận kiểm tra. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Đoàn công tác tập trung kiểm tra 4 tiêu chuẩn cơ bản, trong đó chú trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện, sổ sách đăng ký và nhận thức của bộ đội. Đồng thời, đoàn đã trực tiếp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và kết quả khắc phục những hạn chế từ các lần kiểm tra trước.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong việc triển khai đồng bộ các tiêu chí. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị không ngừng nâng cao, 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, chấp hành nghiêm kỷ luật. Nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cải cách hành chính quân sự được duy trì chặt chẽ; đơn vị đã theo dõi, chỉ đạo hơn 250 lượt tàu, xuồng hoạt động an toàn trên biển với quãng đường hơn 70.000 hải lý.

Trên mặt trận đấu tranh chống vi phạm pháp luật, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt hành chính 289 vụ với 294 tàu, bán phát mãi hàng hóa tịch thu nộp ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính luôn bảo đảm kịp thời.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Văn Lượng biểu dương những thành tích Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để các hạn chế được chỉ ra.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, kiên quyết ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời đổi mới công tác giáo dục chính trị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.