Kiểm tra xây dựng chính quy tại các trạm biên phòng

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Tiên Sa, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: BÁ VĨNH

Trong chương trình kiểm tra, đoàn khảo sát thực địa tại một số trạm kiểm soát biên phòng; kiểm tra phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu, công tác canh phòng, xây dựng chính quy, hệ thống thiết chế văn hóa và hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị.

Đại tá Phan Hữu Tiếp biểu dương nỗ lực và kết quả các đồn, trạm biên phòng và Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ và quy trình công tác tại các trạm biên phòng.

Các đơn vị chủ động rà soát, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.