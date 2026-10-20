Kiểm tra vụ 3 nguyên hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai

Chiều 20-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Tại họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành trả lời nhiều vấn đề báo chí quan tâm. Trong đó, có kiến nghị liên quan đến sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 1.276 cơ sở giáo dục công lập thực hiện sắp xếp, bố trí lại nhân lực. Sau sắp xếp, số cơ sở giảm hơn 575, đạt tỷ lệ 44,56%.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai thông tin tại sự kiện

Đối với trường hợp tại phường Quy Nhơn Nam, sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở GD-ĐT thành lập đoàn kiểm tra, làm việc trực tiếp với UBND phường và các đơn vị liên quan. Sáng 20-10, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh để có kết luận chính thức.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện vụ việc. Quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết không bao che.

Trước đó, ngày 12-10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh về sắp xếp nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập ở phường Quy Nhơn Nam, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22-9-2026. Báo cáo nêu trường hợp Trường Tiểu học Kim Đồng mới, sáp nhập từ Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Sau sắp xếp, bà Đ.T.T.H., nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng (cùng phường Quy Nhơn Nam), được bố trí làm hiệu trưởng. Hai nguyên hiệu trưởng của 2 trường sáp nhập là bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. được bố trí làm giáo viên.

Trường tiểu học Kim Đồng mới

Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT nhận thấy, hồ sơ bố trí cán bộ quản lý còn thiếu sót, chưa làm rõ căn cứ lựa chọn hiệu trưởng từ trường khác, cũng như việc đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa các nhân sự khi bố trí phó hiệu trưởng. Đối với bà C.T.H.N., nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu, nhưng được bố trí làm giáo viên, trong khi trường mới vẫn có chức danh phó hiệu trưởng. Ngoài ra, Trường Tiểu học Kim Đồng mới lại được bố trí 2 kế toán. Theo Sở GD-ĐT, nguyên tắc là mỗi vị trí kế toán dùng chung cho cơ sở giáo dục có 1 người, trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng điều kiện cụ thể. Qua đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ căn cứ bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và 2 kế toán tại trường này.