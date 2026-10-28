Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 tại một số xã khu vực Hữu Lũng, Chi Lăng

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Chi Lăng

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, 14 xã thuộc khu vực Hữu Lũng, Chi Lăng đã thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp và ban hành các văn bản cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.

Lãnh đạo xã Cai Kinh phát biểu tại buổi kiểm tra

Cùng đó, các xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung nghị quyết. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp. Trong đó, tập trung duy trì, phát triển các cây trồng chủ lực như: na, keo, bạch đàn, dứa…; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm như: gà, lợn, dê, ngựa bạch…

Lãnh đạo xã Hữu Lũng phát biểu tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo xã Vạn Linh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tiêu biểu như: xã Cai Kinh có diện tích na trên 850 ha; xã Thiện Tân duy trì diện tích rừng trên 4.093 ha, có 12 hộ dân đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, hồng giòn với diện tích 10,2 ha; xã Tân Thành có 32 tổ chức, cá nhân đăng ký trồng cây mắc ca với diện tích 15,32 ha, 11 hộ đăng ký trồng cây hồng Nhật; xã Vạn Linh trồng mới 17,02 ha cây mắc ca; xã Nhân Lý có 67 cá nhân đăng ký trồng cây mắc ca với diện tích 22,1 ha…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh “Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030”. Từ đó, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết về hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn; đầu tư cơ sở chế biến...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại chương trình kiểm tra, đại diện các xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Hữu Lũng

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ yêu cầu BCĐ các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp. Bên cạnh việc phát triển các cây trồng chủ lực, các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về hiệu quả, giá trị kinh tế của cây mắc ca; lãnh đạo BCĐ các xã trực tiếp xuống các thôn, các hộ dân để tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Đặc biệt, các xã lựa chọn các hộ dân có diện tích rừng sản xuất lớn, diện tích trồng cây lâu năm, diện tích rừng chuẩn bị khai thác để tuyên truyền các hộ chuyển đổi sang trồng cây mắc ca, đồng thời tổ chức họp nhóm, đưa các hộ dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm để phát triển cây mắc ca.

Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02. Trong đó có hỗ trợ kinh phí mua cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn, hỗ trợ lãi suất tín dụng..., đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp kịp thời, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 24 đề ra.