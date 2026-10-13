Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 tại một số xã

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca tại xã Tân Văn

Lãnh đạo xã Hoa Thám báo cáo tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại các điểm kiểm tra, triển khai Nghị quyết số 24, vừa qua, 20 xã thuộc khu vực Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn đã thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp và ban hành các văn bản cụ thể tổ chức triển khai thực hiện.

Các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung nghị quyết; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp...

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Bình Gia

Trong đó, các xã tiếp tục duy trì, phát triển các cây trồng chủ lực (hồi, keo, mắc ca, quýt, quế, đào cảnh, dược liệu, hạt dẻ, hồng giòn); phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thế mạnh của từng vùng...

Nổi bật như xã Tân Văn duy trì trên 25 ha cây mắc ca, trên 1.400 ha hồi; xã Quý Hòa trồng được trên 25 ha cây mắc ca; xã Vũ Lễ duy trì khoảng 70 ha cây có múi, gần 46 ha cây mắc ca, 165 ha cây đào cảnh; xã Nhất Hòa duy trì trên 2.365 ha keo; xã Vũ Lăng duy trì 125 ha cây có múi và 13,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; xã Yên Phúc duy trì vùng hồi tập trung trên 5.000 ha; xã Điềm He duy trì 22 ha cây mắc ca, cây hạt dẻ, trên 52 ha cây hồng...

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca tại xã Vũ Lễ

Bên cạnh đó, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nắm bắt nội dung Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh "Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030".

Qua đó, nhiều hộ dân, doanh nghiệp đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết liên quan đến hỗ trợ lãi suất tín dụng; hỗ trợ cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn; đầu tư cơ sở chế biến.... Từ nguồn lực hỗ trợ đã giúp người dân, doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo xã Bắc Sơn báo cáo tại buổi kiểm tra

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Bắc Sơn

Tại buổi kiểm tra, đại diện các xã đã báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02 trên địa bàn. Trong đó, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, đại diện các xã đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến: thời vụ gieo trồng một số loại cây, con; diện tích đất canh tác chưa phù hợp; một số địa bàn thiếu nhân lực; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu làm rõ một số nội dung tại buổi kiểm tra

Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tại các nghị quyết trọng tâm phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02 trong thời gian qua.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các xã khu vực Văn Quan

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh yêu cầu BCĐ các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp. Bên cạnh duy trì các cây trồng chủ lực trên địa bàn, BCĐ các xã cần tiếp tục tìm hiểu, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phát triển các cây trồng chủ lực, cây trồng mới, đặc biệt là cây mắc ca; lãnh đạo BCĐ trực tiếp xuống các thôn, các hộ dân để tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm phát triển cây mắc ca...

Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02. Trong đó tiếp tục tập trung vào nhóm chính sách hỗ trợ cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn; hỗ trợ lãi suất tín dụng; chế biến sản phẩm...

Cùng với đó, các sở, ngành, xã tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 24 đề ra.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca tại xã Điềm He

Trong chương trình, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các mô hình trồng cây mắc ca ở một số xã trên địa bàn khu vực Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.