Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, 11 xã thuộc khu vực Lộc Bình, Đình Lập đã thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp và xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát triển nông nghiệp tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra với các xã khu vực Đình Lập

Qua 9 tháng năm 2026, các xã đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân duy trì sản xuất, mở rộng các vùng cây trồng chủ lực; tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trong đó có việc phát triển các loại cây trồng như mắc ca, hồng giòn, dẻ lấy hạt…

Nổi bật như xã Đình Lập trồng mới 42 ha mắc ca; xã Châu Sơn duy trì vùng thông tập trung gần 5.500 ha, vùng keo tập trung gần 11.000 ha; xã Na Dương trồng rừng gỗ lớn được 95 ha; xã Mẫu Sơn trồng mới 69 ha mắc ca, 28 ha cây dược liệu; xã Thống Nhất trồng mới 76 ha hồi, 62,5 ha keo; xã Lộc Bình đăng ký trồng gần 10 ha cây hạt dẻ và trên 5 ha cây hồng giòn…

Lãnh đạo xã Thống Nhất nêu ý kiến tại buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, 11 xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh "Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030". Trong đó, các xã đã tiếp cận và đăng ký các chính sách liên quan đến hỗ trợ cây giống, hỗ trợ lãi suất tín dụng… Qua đó tiếp thêm nguồn lực để người dân, doanh nghiệp đầu tư mở rộng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững.

Lãnh đạo xã Mẫu Sơn báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các xã đã báo cáo khái quát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02. Trong đó nêu lên những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả 2 nghị quyết trong thời gian tới liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, cây giống, tiếp cận vốn vay; hỗ trợ kỹ thuật…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phát triển nông nghiệp tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra với các xã khu vực Lộc Bình

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các xã trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02 trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu BCĐ phát triển nông nghiệp các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực, trọng tâm là các cây trồng thế mạnh như thông, keo, mắc ca; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của từng vùng để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước thay thế những cây trồng kém hiệu quả.

Cùng với đó, các cấp, ngành liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02. Trong đó có hỗ trợ về cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn; hỗ trợ lãi suất tín dụng cũng như các chính sách hỗ trợ khác; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận chính sách hỗ trợ. Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 24 đề ra.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát triển nông nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Na Dương

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát triển nông nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca trên địa bàn xã Xuân Dương

Trong chương trình, đoàn công tác của BCĐ đã dành phần lớn thời gian để đi kiểm tra thực tế các mô hình phát triển sản xuất, nhất là cây mắc ca trên địa bàn một số xã thuộc khu vực Lộc Bình, Đình Lập.