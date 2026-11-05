Kiểm tra việc triển khai Đề án BHYT toàn dân và miễn phí khám, chữa bệnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chủ trì kiểm tra việc triển khai Đề án tại Bệnh viện Bạch Thông.

Theo báo cáo, sau 4 ngày triển khai Đề án (từ ngày 1/11/2026 đến nay), Bệnh viện Bạch Thông đã tiếp nhận, giải quyết hỗ trợ 6 trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng; Bệnh viện Bắc Kạn hỗ trợ 113 trường hợp. Chính sách bước đầu đã giúp người bệnh giảm phần chi phí cùng chi trả khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định, hai bệnh viện đã phối hợp rà soát đối tượng, xác định mức hưởng, chi phí cùng chi trả và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng hoặc thanh toán trùng lặp. Đồng thời chủ động bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh; tăng cường phối hợp với các trạm y tế trên địa bàn trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh và trao đổi thông tin chuyên môn.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Thông báo cáo tình hình triển khai Đề án tại đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy trình tiếp nhận, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Đề án; việc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong đối chiếu thông tin thẻ BHYT, mức hưởng và chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ đối tượng, điều kiện và quyền lợi được hưởng theo Đề án; đồng thời bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Y tế tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm cấp kinh phí để địa phương triển khai Đề án, bảo đảm quyền lợi cho người dân.