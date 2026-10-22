Kiểm tra việc tiếp nhận quân nhân dự bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Đoàn kiểm tra động viên quân nhân dự bị.

Dự buổi kiểm tra có Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Trong đợt này, Trung đoàn 750 tiếp nhận quân nhân dự bị từ các xã trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đủ biên chế cho Tiểu đoàn Bộ binh 3, Đại đội ĐKZ và Đại đội súng máy phòng không 12,7mm của Trung đoàn.

Quân nhân dự bị tập trung đúng thời gian quy định, được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tiếp nhận: đối chiếu lệnh gọi; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn; cấp phát quân trang; phổ biến đặc điểm địa hình, địa vật, nội quy đóng quân và phương án chiến đấu.

Cấp phát quân trang cho quân nhân dự bị.

Nhờ chủ động chuẩn bị, Trung đoàn đã hoàn thành các thủ tục tiếp nhận theo đúng trình tự, quy định, ổn định tổ chức, biên chế và tổ chức cho quân nhân dự bị hành quân đến địa điểm tập trung, chuẩn bị bước vào huấn luyện.

Sau khi hoàn thành huấn luyện, lực lượng quân nhân dự bị sẽ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên trong tháng 11-2026.