Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại Hải đoàn Biên phòng 48

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thắng

Ngày 14/10, tại Hải đoàn Biên phòng 48, Đoàn Kiểm tra tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm tra Đảng ủy Hải đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ, chỉ huy Hải đoàn. Đại tá Lê Hồng Đào, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, phụ trách Đoàn kiểm tra, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thống nhất chương trình, nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy Hải đoàn và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Hải đoàn Biên phòng 48.

Ngay sau hội nghị, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Hải đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn; cấp ủy, Chi bộ Ban Tham mưu; cấp ủy, Chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật; Chi bộ Trinh sát, Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đảng ủy bộ phận Hải đội 1 và Đảng ủy bộ phận Hải đội 3.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 16/10, Đảng ủy Hải đoàn Biên phòng 48 đã tổ chức Hội nghị thực hiện các nội dung kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Đại tá Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông báo dự thảo kết quả kiểm tra đối với đơn vị, Đảng ủy Hải đoàn, chỉ huy các cơ quan đơn vị được kiểm tra. Đại diện Đảng ủy Hải đoàn, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã giải trình, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu và cam kết có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đại tá Lê Hồng Đào, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, sổ sách phục vụ Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Hải đoàn; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp trên tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công tác xây dựng đảng tại Hải đoàn Biên phòng 48