Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 24 tại các phường

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ quán triệt một số nội dung tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo của các phường tại buổi kiểm tra, thực hiện Nghị quyết số 24, các phường đã thành lập BCĐ phát triển nông nghiệp, các kế hoạch, văn bản cụ thể để tổ chức triển khai. Trong đó BCĐ các phường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tập trung duy trì, phát triển nông, lâm nghiệp, trọng tâm là các cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo tại buổi kiểm tra

Nổi bật như phường Lương Văn Tri duy trì khoảng 120 ha cây dẻ; phường Đông Kinh có 24 ha cây mắc ca; phường Tam Thanh có trên 8 ha cây dẻ, trên 1.000 ha thông; phường Kỳ Lừa có 21 ha cây mắc ca...

Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh báo cáo tại buổi kiểm tra

Cùng với đó, BCĐ các phường triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh "Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030" (Nghị quyết số 02).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua đó đến nay, phường Kỳ Lừa phê duyệt hỗ trợ giống cây mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn cho 33 hộ; tiếp nhận 2 hồ sơ hỗ trợ lãi suất tín dụng. Phường Tam Thanh có 12 hộ đăng ký trồng cây mắc ca. Phường Đông Kinh và Lương Văn Tri có một số hộ đăng ký trồng mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn và tiếp nhận 1 hồ sơ hỗ trợ lãi suất tín dụng...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND các phường đã nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục liên quan đến: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân; cung ứng giống, kỹ thuật; đất sản xuất; quy hoạch vùng sản xuất; tiêu thụ sản phẩm...

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ ghi nhận sự chủ động, cố gắng của 4 phường trong việc triển khai 2 nghị quyết quan trọng trong phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 (Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 02). Bên cạnh một số kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các nghị quyết ở các phường vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần có giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu BCĐ phát triển nông nghiệp 4 phường tiếp tục bám sát các nội dung Nghị quyết số 24. Từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó tiếp tục duy trì, phát triển các cây trồng chủ lực gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường phát triển các loại cây trồng chủ lực mới, nhất là cây mắc ca có những điều kiện thuận lợi để sinh trưởng, phát triển tốt tại một số địa bàn. BCĐ phát triển nông nghiệp các phường tiếp tục triển khai các giải pháp, phong trào để đồng hành cùng người dân; phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người dân về cây giống, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan, BCĐ phát triển nông nghiệp các phường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02. Trong đó khẩn trương phê duyệt hỗ trợ người dân cây giống mắc ca, hạt dẻ, hồng giòn cũng như các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, chế biến, thưởng sản phẩm OCOP…

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình trồng mắc ca tại phường Kỳ Lừa

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế mô hình trồng cây mắc ca trên địa bàn phường Kỳ Lừa.