Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường Nam Nha Trang

Chiều 16-9, Đoàn Kiểm tra 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nam Nha Trang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-6-2026 lãnh đạo phường Nam Nha Trang đã thực hiện 115 lượt tiếp công dân thường xuyên, 25 lượt tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận 1.110 đơn, có 934 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 828 đơn, còn 106 đơn đang tiếp tục giải quyết. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phải giải quyết là 21.341 hồ sơ; đã giải quyết 19.794 hồ sơ, trong đó 19.484 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt 98,4%; hồ sơ trực tuyến 19.184 hồ sơ, đạt 89,9%; thanh toán trực tuyến 4.042/6.622 hồ sơ, đạt 61%; đã gắn tệp có giá trị pháp lý cho 14.603 hồ sơ, số hóa thành công 13.473 hồ sơ. Việc lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp tổ dân phố có 8.349/8.903 hộ tham gia, đạt 93,78%; sau sắp xếp toàn phường có 50 tổ dân phố, giảm 15 tổ, 100% tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác hòa giải ở cơ sở được duy trì, góp phần xử lý mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại khu dân cư liên quan đến các vấn đề vệ sinh môi trường, mâu thuẫn trong sinh hoạt, an ninh trật tự; các tổ hòa giải tiếp nhận 40 vụ việc, hòa giải thành 34 vụ, đạt tỷ lệ 85%. UBND phường đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân bằng hình thức trực tiếp kết hợp với livestream trên fanpage Facebook chính thức của phường. Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nổi bật như: Mô hình cải cách hành chính với việc thiết lập 2 điểm tiếp nhận, trả kết quả tại khu vực Phước Long, Vĩnh Trường và Phước Đồng; mô hình “Bản đồ số”, mô hình “Mỗi việc làm nhỏ - Một nghĩa tình lớn theo gương Bác”...

Đồng chí Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy phường Nam Nha Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Hoàn Hải đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các chủ trương về dân chủ cơ sở, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy rõ nét thông qua công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại của Nhân dân. Phường đã tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đăng ký các mô hình "Dân vận khéo" cùng nhiều giải pháp cải cách hành chính hiệu quả.

Đồng chí Võ Hoàn Hải đề nghị Đảng ủy và UBND phường Nam Nha Trang rà soát, hoàn thiện lại báo cáo theo góp ý của thành viên đoàn kiểm tra. Báo cáo mới cần bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu thực tế cùng các phụ lục chi tiết đúng như nội dung hai bên đã thống nhất tại buổi làm việc; đồng thời hoàn thiện báo cáo và gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 18-9, để kịp thời xây dựng dự thảo kết luận chính thức.