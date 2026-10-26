Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Quảng Ngãi, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết luận sơ bộ và nêu rõ: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về thực hiện dân chủ cơ sở.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện dân chủ cơ sở thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phụ trách việc thực hiện dân chủ cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, chặt chẽ.

Đoàn kiểm tra kiểm tra tại Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất. Ảnh: Lê Văn Chương

Tập thể Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm Quy định số 104-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy vai trò lãnh đạo tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân cán bộ chủ trì. Đã chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác lớn, trọng yếu.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng; duy trì nền nếp chế độ chất vấn trong Đảng. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra 25 tổ chức đảng, 163 đảng viên, giám sát 9 tổ chức đảng và 71 đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phòng ngừa vi phạm kỷ luật.

Đoàn công tác cũng nêu ra các mặt tồn tại như chất lượng xây dựng kế hoạch, biên bản ghi nội dung các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở; tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ ở một số đồn Biên phòng; chiến sĩ chưa có nhiều ý kiến đóng góp; một số cuộc họp còn lồng ghép; Hoạt động của Hội đồng quân nhân tại một số đơn vị cơ sở chưa thực sự nền nếp, việc duy trì sinh hoạt hằng tháng một số thời điểm còn lồng ghép; cần nâng cao hoạt động của các Tổ điều lệnh, Tổ kinh tế tài chính để thực hiện tốt vai trò giám sát…