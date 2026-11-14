Kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại Ngũ Chỉ Sơn

Dự buổi làm việc có lãnh đạo xã; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diện lực lượng công an, quân sự xã.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trước buổi làm việc, đoàn khảo sát việc duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Lý Quẩy Tá và thăm điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại thôn Móng Xoá. Qua khảo sát, đoàn đánh giá các công trình, mô hình được địa phương quan tâm triển khai, bước đầu phát huy hiệu quả, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Đoàn công tác khảo sát việc duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Lý Quẩy Tá và thăm điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại thôn Móng Xoá.

Theo báo cáo của UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, xã đã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng nguồn vốn được phân cấp. Xã cũng rà soát nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, phân loại các nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và còn vướng mắc. Công tác tuyên truyền tập trung giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các chương trình, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực trong cộng đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 12,96%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,07%. Đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra; việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo còn vướng mắc. Địa hình chia cắt, thiên tai và mưa lũ ảnh hưởng đến giao thông, nước sinh hoạt và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Luận - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận sự chủ động của xã trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Đoàn đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Đoàn cũng đề nghị xã tăng cường phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; theo dõi các trường hợp có nguy cơ và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, can thiệp sớm. Các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.