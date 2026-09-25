Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính tại phường Kỳ Lừa và phường Lương Văn Tri

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Kỳ Lừa

Tại 2 phường, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi phụ trách của Văn phòng UBND tỉnh. Trọng tâm là cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai, niêm yết TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xử lý hồ sơ quá hạn, phản ánh, kiến nghị; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Đoàn cũng rà soát việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số CCHC (PAR INDEX).

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Lừa

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC được 2 phường triển khai khá đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức. Bên cạnh đó, các phường đã quyết liệt trong giải quyết TTHC, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; một số mô hình được triển khai, góp phần tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Lương Văn Tri

Đến thời điểm báo cáo, phường Kỳ Lừa có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến và số hóa đạt 100%; tỷ lệ người dân hài lòng và rất hài lòng đạt 99,6%. Phường Lương Văn Tri đã hoàn thành 23/26 nhiệm vụ CCHC, đạt 88,46%; tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,2%; tỷ lệ hồ sơ được số hóa, cấp kết quả điện tử đạt 99,7%...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại các phường còn một số hạn chế như: còn hồ sơ phát sinh chậm hạn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai; số lượng TTHC niêm yết, công khai chưa thống nhất; việc cập nhật, đồng bộ và đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với một số hệ thống chuyên ngành của bộ, ngành có lúc chưa đầy đủ...

Lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri làm rõ một số vấn đề tại buổi kiểm tra

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công các phường được kiểm tra đã giải trình, làm rõ; đồng thời, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lương Văn Tri

Kết luận tại các phường được kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đề nghị 2 phường quan tâm, chủ động hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, trong đó, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ TTHC chậm hạn. Đồng thời, duy trì thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, TTHC, kịp thời xử lý những nội dung có nguy cơ ảnh hưởng đến chỉ số PAR INDEX, SIPAS; tăng cường tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng phiếu khảo sát mức độ hài lòng, góp phần phản ánh chính xác chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kỳ Lừa và phường Lương Văn Tri.