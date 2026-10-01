Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính tại 3 xã: Thiện Tân, Yên Bình, Tân Thành

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã Thiện Tân và UBND xã Yên Bình

Tại các xã, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi phụ trách của Văn phòng UBND tỉnh. Trọng tâm là kiểm tra công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai, niêm yết TTHC, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, xử lý hồ sơ quá hạn, phản ánh, kiến nghị; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ.

Lãnh đạo UBND xã Thiện Tân phát biểu làm rõ một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Đoàn cũng rà soát việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số CCHC (PAR INDEX).

Đoàn kiểm tra việc niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiện Tân

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, công tác CCHC tại các xã được triển khai khá đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh; tập trung vào cải cách TTHC và đẩy mạnh chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, các xã đã quan tâm bố trí cơ sở vật chất, nhân sự làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công; niêm yết, công khai TTHC và tổ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC theo quy định.

Lãnh đạo UBND xã Yên Bình làm rõ một số nội dung liên quan

Tính đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại xã Thiện Tân và Tân Thành đạt 100%, xã Yên Bình đạt 99,9%. Cả 3 xã đều đạt 100% hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến và hồ sơ đã giải quyết được số hóa, cấp kết quả điện tử.

Đoàn kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Bình

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác CCHC tại các xã, đồng thời đề nghị các đơn vị làm rõ một số nội dung như: số liệu trong báo cáo tại buổi kiểm tra; vận hành các hệ thống, phần mềm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; trách nhiệm xin lỗi người dân khi phát sinh hồ sơ chậm hạn; đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân...

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tân Thành

Lãnh đạo UBND xã Tân Thành phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong chương trình, lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công các xã đã giải trình, làm rõ; đồng thời, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra việc bố trí cơ sở vật chất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã: Thiện Tân, Yên Bình, Tân Thành.