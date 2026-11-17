Theo đó, 6 tổ chức được kiểm tra gồm: Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy Vietcert; Công ty CP Chứng nhận quản lý và Chất lượng sản phẩm GreenCert; Công ty TNHH Chứng nhận và Giám định ICI; Công ty TNHH Thiết bị Điện DADICO; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng DHP; Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ PEMOM.

Phạm vi kiểm tra gồm việc duy trì điều kiện đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận và quá trình thực hiện các dịch vụ này. Thời kỳ kiểm tra đối với từng tổ chức do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định tại quyết định kiểm tra và kế hoạch tiến hành kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đăng ký và phạm vi hoạt động; duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và hệ thống quản lý; tuân thủ quy trình, thủ tục kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Thời gian tiến hành kiểm tra trong quý IV/2026, tổng hợp, báo cáo trước ngày 20/12/2026.