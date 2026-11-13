Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường và chất lượng vàng năm 2026

Đối tượng kiểm tra gồm các phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 được sử dụng trong hoạt động mua, bán vàng và các phép đo theo quy định pháp luật. Về chất lượng, tập trung kiểm tra vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu trong hoạt động sản xuất, lưu thông trên thị trường; việc thực hiện các yêu cầu pháp luật về chất lượng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, ghi nhãn và hồ sơ liên quan. Dự kiến có 14 cơ sở được kiểm tra.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc, tổ chức triển khai kế hoạch; thành lập đoàn kiểm tra và phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về đo lường trong kinh doanh vàng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Đồng thời, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.