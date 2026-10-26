Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại Công ty CP Giầy Yên Châu

Sở Nội vụ tỉnh kiểm tra công tác lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP Giầy Yên Châu.

Công ty CP Giầy Yên Châu do Công ty CP Giầy Ngọc Hà (Hà Nội) làm chủ đầu tư, đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, chuyên sản xuất giày dép. Hiện nay, Công ty có 675 lao động, trong đó có 3 lao động nước ngoài; 643 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại nhà xưởng Công ty CP Giầy Yên Châu.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận Công ty cơ bản chấp hành các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; quản lý, sử dụng lao động nước ngoài theo quy định. Công tác an toàn, vệ sinh lao động được quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức huấn luyện, khám sức khỏe và trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Đoàn công tác Sở nội vụ tỉnh kiểm tra Công ty CP Giầy Yên Châu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại nhà xưởng, Đoàn công tác chỉ ra việc trang bị phương tiện bảo vệ cho người lao động tại một số vị trí làm việc chưa phù hợp với danh mục quy định đối với ngành sản xuất giày dép.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đoàn công tác đề nghị Công ty khẩn trương khắc phục những tồn tại, bổ sung phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe và an toàn cho người lao động.