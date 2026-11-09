Kiểm tra vali của người đàn ông, hải quan phát hiện thứ bên trong khiến ai cũng rùng mình

Theo AFP, vụ việc được nhà chức trách Đức công bố ngày 15/10. Người đàn ông 45 tuổi bị chặn lại tại sân bay Cologne vào tháng trước sau khi có biểu hiện lo lắng bất thường.

Nhận thấy hành khách có dấu hiệu đáng ngờ, nhân viên hải quan tiến hành kiểm tra và cho người này xét nghiệm ma túy. Kết quả cho thấy ông đã sử dụng cocaine.

Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng không tìm thấy ma túy như dự đoán mà phát hiện khoảng 90 con bò sát được cất giấu bên trong vali.

Cụ thể, số động vật được tìm thấy gồm 37 con rắn độc và 55 con thằn lằn. Chúng bị nhét trong các hộp nhựa, chai dầu gội, chai kem dưỡng và những chiếc tất.

Các loài bò sát được phát hiện bao gồm rắn lục, rắn đuôi chuông cùng nhiều loại thằn lằn khác nhau, trong đó có cả cự đà.

Bức ảnh do Cơ quan Hải quan sân bay Cologne cung cấp ngày 15/10/2026, không ghi rõ thời điểm chụp, cho thấy một số cá thể bò sát đã chết trong số nhiều con được phát hiện cách đó 3 tuần trong hành lý của một người đàn ông di chuyển từ Mexico City đến Cologne, quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: AFP

Jens Ahland, người phát ngôn của cơ quan hải quan, cho biết các nhân viên sân bay vốn đã quen với việc phát hiện đủ loại đồ vật kỳ lạ trong hành lý hành khách. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ bắt gặp trường hợp vận chuyển tới 37 con rắn độc và 55 con thằn lằn từ Mexico.

Ông bày tỏ sự đau lòng trước cách một số người đối xử với động vật chỉ vì lòng tham lợi nhuận.

Theo cơ quan hải quan, phần lớn số động vật vẫn còn sống khi được phát hiện. Tuy nhiên, khoảng 30 con đã chết trong quá trình vận chuyển hoặc sau khi chuyến đi kết thúc.

Những con vật sống sót hiện được đưa đến một trang trại chuyên chăm sóc rắn ở miền Trung nước Đức.

Làm việc với nhà chức trách, người đàn ông khai rằng mình mang số động vật này đến Đức giúp một người quen quốc tịch Brazil. Người này trước đó đã bay từ Mexico City, quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trước khi đến Cologne.

Sau khi phát hiện vụ việc, giới chức Đức từ chối cho người đàn ông nhập cảnh. Ông được đưa trở lại Istanbul vào ngày hôm sau.

Hiện bài báo không nêu danh tính người đàn ông cũng như thông tin về hình thức xử lý pháp lý đối với hành vi vận chuyển số động vật trên.