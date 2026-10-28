Kiểm tra và tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tại xã Vĩnh Hựu

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại một hộ kinh doanh chim cảnh ở ấp Hưng Hòa, xã Vĩnh Hựu. Qua kiểm tra hồ sơ, giấy phép và số lượng chim nuôi nhốt, đoàn ghi nhận cơ bản các hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đến kiểm tra thực tế tại hộ kinh doanh

Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở các chủ hộ chú ý nguồn gốc xuất xứ của vật nuôi và rà soát các loài nằm trong danh mục cấm. Tại buổi kiểm tra, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chủ hộ đã tự nguyện phối hợp thả hàng chục cá thể chim sâu chưa rõ nguồn gốc về lại môi trường tự nhiên. Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức chung tay bảo vệ hệ sinh thái.

Chủ hộ kinh doanh tự nguyện thả hàng chục cá thể chim sâu chưa rõ nguồn gốc về lại môi trường tự nhiên.

Dịp này, đoàn cũng phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; thông tin về các hành vi vi phạm thường gặp như: Bẫy bắt, mua bán, tàng trữ trái phép cùng các chế tài xử lý. Các hộ kinh doanh trên địa bàn đã ký cam kết không tham gia buôn bán hay tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.

Thời gian tới, UBND xã Vĩnh Hựu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ gìn cân bằng sinh thái và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.