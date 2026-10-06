Kiểm tra triển khai kiosk hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc vận hành kiosk tại bản Mé, xã Chiềng Mung.

Thời gian qua, xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi đã đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, triển khai Đề án 06 và phong trào “Bình dân học vụ số”. Các địa phương chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Cán bộ Bưu điện tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trên kiosk.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai mô hình “Trạm dịch vụ công số”, xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi được lựa chọn thí điểm lắp đặt các kiosk hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Các địa phương đã khảo sát nhu cầu tại từng bản, tổ dân phố; lựa chọn vị trí lắp đặt kiosk phù hợp; phối hợp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng viễn thông và nhân lực hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị.

Đến nay, các kiosk hành chính công thông minh bước đầu được đưa vào sử dụng, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức tự phục vụ, từ tra cứu thông tin, xác thực danh tính bằng căn cước công dân, quét và nhận diện giấy tờ, kê khai biểu mẫu đến nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc vận hành kiosk tại tổ 1, phường Chiềng Cơi.

Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Chiềng Mung và phường Chiềng Cơi rà soát, lựa chọn địa điểm phù hợp để lắp đặt đủ 6 kiosk hành chính công thông minh tại mỗi địa phương, bảo đảm thuận tiện cho người dân và đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng kiosk thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp tập huấn cán bộ, kiểm tra chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn hồ sơ, dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng các hệ thống liên quan. Các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khảo sát, bảo đảm chất lượng đường truyền, đề xuất giải pháp kỹ thuật để mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả.