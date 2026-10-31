Kiểm tra toàn diện công tác năm 2026 tại Viện kiểm sát Quân sự khu vực 72

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Viện trưởng VKS Quân sự khu vực 72 đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026. Theo đó, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026; chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, chương trình công tác của VKS Quân sự Trung ương và kế hoạch công tác của VKS Quân sự Quân khu 7. Đồng thời, đơn vị chấp hành nghiêm các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng, phụ trách VKSQS Trung ương kết luận buổi kiểm tra.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSQS khu vực 72 đã thực hiện chặt chẽ các khâu công tác, từ kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra đến truy tố, xét xử các vụ án hình sự; bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của đơn vị. Trong đó, VKSQS khu vực 72 đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết 100% tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra hình sự cùng cấp. Đáng chú ý, 100% các vụ án được truy tố đúng điều luật, tội danh; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác với tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát đã truy tố. Các chỉ tiêu công tác đề ra cơ bản được hoàn thành tốt.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả VKSQS khu vực 72 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động xây dựng giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thay mặt đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Viện trưởng VKSQS khu vực 72 cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định, sẽ quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát quân sự.

Buổi kiểm tra diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ và cầu thị, góp phần giúp VKS Quân sự khu vực 72 đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.