Kiểm tra toàn diện công tác bố trí nhân sự trường học sau bài viết của TTXVN

Chiều 20/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thông tin về việc kiểm tra, xác minh các phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Cụ thể là phản ánh việc 3 nguyên hiệu trưởng được bố trí làm giáo viên và một trường có 2 kế toán. Tỉnh khẳng định sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết không bao che.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định, hướng dẫn về tiêu chí, tiêu chuẩn bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các vị trí khác tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp hệ thống trường học.

Liên quan đến các phản ánh tại phường Quy Nhơn Nam, chiều 19/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường và các sở, ngành liên quan. Kết quả buổi làm việc đã được Sở báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện, xem xét từng khâu trong quá trình sắp xếp, bố trí nhân sự, làm rõ những nội dung đúng, sai và các vấn đề cần chấn chỉnh.

“Quan điểm của tỉnh là chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong công tác bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết không bao che,” bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc kiểm tra không chỉ tập trung vào những phản ánh cụ thể mà cần xem xét tổng thể công tác sắp xếp trường lớp, bố trí nhân sự, kịp thời khắc phục những bất cập, bảo đảm yêu cầu quản lý và hoạt động dạy, học tại các cơ sở giáo dục.

Trước đó, ngày 15/10, TTXVN có bài phản ánh “Rà soát bất cập trong bố trí nhân sự trường học sau sáp nhập ở phường Quy Nhơn Nam” về các điểm chưa rõ ràng trong quá trình bố trí lại nhân sự sau quá trình sáp nhập các trường Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc sắp xếp trường học tại phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án, phương án nhân sự và sắp xếp hệ thống trường học từ 13 trường xuống còn 6 trường.

Sau sắp xếp, Ủy ban Nhân dân phường đã rà soát, tổ chức làm việc và ban hành các quyết định bố trí, bổ nhiệm viên chức. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị địa phương tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí cán bộ quản lý và kế toán.

Cụ thể, phường Quy Nhơn Nam cho 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên và sắp xếp 2 kế toán làm việc tại một trường. Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ việc đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn và thứ tự ưu tiên giữa hai nguyên hiệu trưởng với những người được bố trí làm phó hiệu trưởng trường mới.

Vì vậy, cơ quan này đề nghị Ủy ban Nhân dân phường bổ sung, làm rõ căn cứ lựa chọn, bố trí nhân sự và phương án bố trí nhân sự theo quy định. Hơn nữa, Đề án nhân sự, tờ trình và một số quyết định liên quan đều ghi ngày 20/8/2026 nhưng chưa có tài liệu làm rõ trình tự thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam bố trí hai viên chức kế toán tại trường sau sáp nhập. Trong khi đó, theo hướng dẫn được Sở viện dẫn, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục theo nguyên tắc một vị trí có một người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam bổ sung hồ sơ, làm rõ căn cứ bố trí hai viên chức kế toán, đồng thời giải trình việc lựa chọn, sắp xếp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường sau sáp nhập.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học, tổ chức lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên cần bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm tra của tỉnh sẽ là cơ sở để chấn chỉnh những bất cập nếu có, bảo đảm công tác bố trí nhân sự được thực hiện đúng quy định, công khai và phù hợp với yêu cầu dạy, học trên địa bàn, tránh để vụ việc gây bức xúc trong dư luận./.