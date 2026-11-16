Kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát; đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Theo chương trình, các thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách, việc duy trì các chế độ công tác; kết hợp kiểm tra nhận thức chính trị, kiến thức chuyên ngành, thể lực và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung thực hành tập trung vào phương án chiến đấu bảo vệ đồn, xử trí tình huống trong quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu.

Theo báo cáo của đơn vị, trong năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bám sát tình hình, chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị phối hợp với các lực lượng tổ chức 270 buổi tuần tra bảo vệ biên giới với 2.916 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 54 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động địa bàn với 216 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phối hợp với nhân dân các tổ dân phố giáp biên phát quang đường biên, khu vực mốc quốc giới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra công tác trưng bày, giáo dục truyền thống tại Phòng Hồ Chí Minh của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình, quản lý đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm 2026, đơn vị đã khởi tố 11 vụ án hình sự với 22 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 15 vụ với 25 người vi phạm.

Trong công tác quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa, giải quyết thủ tục theo quy định. Trong năm 2026, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 776.000 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu, hơn 5,1 triệu lượt người xuất nhập cảnh vùng biên giới; kiểm soát 177.221 lượt ô tô và 276 chuyến tàu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại phòng trực ban. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng với bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, triển khai thủ tục biên phòng điện tử và cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, thực hiện “Luồng ưu tiên” đối với hàng nông sản tại cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Bắc Sơn; tổ chức lực lượng vận hành, thu thập dữ liệu sinh trắc học đối với người nước ngoài nhập cảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra việc sắp xếp nội vụ, công tác vệ sinh và việc duy trì nền nếp chính quy tại đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra tại khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Công tác đối ngoại Biên phòng được duy trì thông qua các cơ chế phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi 246 thư, liên lạc qua đường dây nóng 170 lần, phối hợp trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đoàn kiểm tra thể lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 Bộ đội Biên phòng phổ biến ý định, nội dung xử trí tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong xây dựng đơn vị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai duy trì nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội được quan tâm, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đoàn đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, xác định biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.