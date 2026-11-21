Thiếu tướng Trần Hải Bình chủ trì công tác kiểm tra. Ảnh: Viết Lam

Quán triệt nghiêm túc nội dung, yêu cầu của kế hoạch kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị, kết hợp kiểm tra thực hành với hệ thống hồ sơ, sổ sách, văn kiện và tài liệu chuyên ngành. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay luôn xác định quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát cửa khẩu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng, Phó trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung, yêu cầu. Ảnh: Viết Lam

Trong năm 2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 10 đợt tuần tra đường biên, cột mốc, với 174 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với Đại đội 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) tổ chức 3 đợt tuần tra song phương, với 21 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua hoạt động tuần tra, các lực lượng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn địa bàn, nhất là trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ, tết. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; hệ thống kế hoạch, văn kiện tác chiến dài hạn, ngắn hạn được xây dựng, bổ sung theo quy định.

Kiểm tra nội dung chỉ huy đơn vị tổ chức, duy trì buổi chào cờ. Ảnh: Viết Lam

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, thiên tai trên địa bàn miền núi, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình khí hậu, thời tiết, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Các phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai được chuẩn bị chủ động; lực lượng, phương tiện thường xuyên được duy trì trong trạng thái sẵn sàng, kịp thời tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Kiểm tra nội dung duy trì hoạt động thể dục buổi sáng. Ảnh: Viết Lam

Kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân. Ảnh: Viết Lam

Trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đơn vị xây dựng đầy đủ hệ thống giáo án, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch; chú trọng nâng cao trình độ, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo hậu cần tại đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất, nhập cảnh. Đơn vị duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và các cơ quan chức năng của Lào; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng nhân các sự kiện trọng đại của bạn, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ động trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đoàn công tác kiểm tra tài liệu công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Viết Lam

Đáng chú ý, đơn vị chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm tra, kiểm soát, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các phương tiện hoạt động qua cửa khẩu. Hệ thống thủ tục biên phòng điện tử kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, phần mềm quản lý xuất, nhập cảnh và cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động được khai thác, sử dụng hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ, vừa bảo đảm chặt chẽ về pháp luật, vừa rút ngắn thời gian làm thủ tục, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu. Theo thống kê, trong năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã làm thủ tục cho 282.645 lượt người xuất, nhập cảnh; 126.300 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh và 2.464 tấn hàng hóa xuất, nhập khẩu. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 47 vụ/47 trường hợp vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách, tài liệu công tác tham mưu của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tập trung vào những địa bàn, đối tượng và hoạt động có dấu hiệu phức tạp. Các lĩnh vực được chú trọng gồm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vật liệu nổ, hàng cấm, hàng lậu và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong năm 2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 53 vụ/62 đối tượng vi phạm pháp luật.

Đoàn công tác kiểm tra tài liệu nghiệp vụ. Ảnh: Viết Lam

Công tác Đảng, công tác chính trị được đơn vị triển khai thường xuyên, có nền nếp, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hạn chế, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. Các phong trào thi đua, hoạt động tuyên truyền được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đơn vị duy trì nền nếp đọc báo, xem thời sự, thông báo chính trị, thời sự; tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ 3 người”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Qua đó, góp phần nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng nhận thức, hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Hiện, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ 5 cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; đồng thời quan tâm, hỗ trợ 20 cháu thuộc dự án, trong đó có 10 cháu thuộc mô hình “Nâng bước em tới trường” và 10 cháu thuộc mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu công tác cửa khẩu. Ảnh: Viết Lam

Trong công tác hậu cần - kỹ thuật, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn của bộ đội; thực hiện công khai tài chính tại bếp ăn, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động tăng gia sản xuất được đẩy mạnh với các mô hình trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, ngan, gà và cải tạo ao thả cá, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, ổn định đời sống bộ đội. Doanh trại được chỉnh trang, hệ thống biển bảng được củng cố, nền nếp vệ sinh được duy trì thường xuyên. Cùng với đó, công tác bảo đảm kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ. Hệ thống văn kiện hậu cần - kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sát với yêu cầu nhiệm vụ. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn và vật chất dự trữ được quản lý, bảo quản, sử dụng đúng quy định; duy trì đầy đủ chế độ đăng ký, thống kê, báo cáo, không để xảy ra mất mát, hư hỏng, cháy nổ.