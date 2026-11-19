Thiếu tướng Trần Hải Bình quán triệt yêu cầu, nội dung kiểm tra. Ảnh: Viết Lam.

Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hải Bình đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành kiểm tra. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, kiểm soát tàu cá; công tác đối ngoại Biên phòng, công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Nội dung kiểm tra được triển khai thông qua nghiên cứu hệ thống văn kiện, hồ sơ nghiệp vụ; kiểm tra nhận thức chuyên ngành, việc duy trì nền nếp, chế độ công tác và thực hành xử trí các tình huống được đoàn kiểm tra nêu ra…

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, năm 2026, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác Biên phòng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc phát sinh.

Thiếu tướng Trần Hải Bình trực tiếp kiểm tra tài liệu công tác tham mưu của đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt, thực hiện quy chế làm việc; ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm và 6 tháng cuối năm 2026, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn nhiệm kỳ 2025-2030.

Một trong những điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đơn vị đã tổ chức 38 buổi tuyên truyền với 2.964 lượt người tham gia; phối hợp với địa phương tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh được 330 giờ. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Viết Lam

Riêng công tác chống khai thác IUU, đơn vị đã phối hợp với Tổ tăng cường IUU của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 23 đợt tuần tra, kiểm soát với 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tại khu vực cửa Gianh. Kết hợp tuyên truyền trực tiếp trên các phương tiện tàu cá, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng và các hộ gia đình. Đơn vị đã in, cấp phát 650 tờ rơi tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU; tặng 65 ảnh Bác Hồ, 120 lá cờ Tổ quốc cho các chủ phương tiện, thuyền viên và làm mới 2 biển bảng tuyên truyền.

Kiểm tra công tác chống khai thác IUU. Ảnh: Viết Lam

Các mô hình, chương trình hướng về nhân dân tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong năm, đơn vị đã triển khai 9 tổ với 95 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân Tổ dân phố Đơn Sa làm đất, trồng hoa màu vụ Đông Xuân trên diện tích khoảng 1ha; đổ bê tông nền nhà trông giữ hồ nuôi tôm, phát quang các tuyến đường. Đơn vị cũng đã phối hợp với các đoàn thể địa phương vệ sinh môi trường tại các tuyến đường ven sông Gianh, khu vực chợ Cầu Tàu; tham gia tu sửa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đoàn công tác kiểm tra tài liệu công tác hậu cần, kỹ thuật. Ảnh: Viết Lam

Trong năm học 2026-2027, đơn vị đã khảo sát, nhận nuôi một học sinh lớp 9 có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Những việc làm thiết thực đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”; tổ chức 8 đợt tuyên truyền với 128 lượt người tham gia về cách thức tiếp cận hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh thông qua quét mã QR. Các áp phích tuyên truyền được công khai tại 33 điểm sinh hoạt cộng đồng. Tham gia hỗ trợ địa phương thực hiện dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử VNeID cho 122 lượt người dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh. Trong năm 2026, lực lượng trinh sát đã thu thập 138 tin, trong đó có 87 tin có giá trị; xây dựng 28 kế hoạch nghiệp vụ, tập trung nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh nông thôn.

Trong công tác quản lý, kiểm soát tàu cá, năm 2026, đơn vị đã làm thủ tục xuất bến cho 5.143 lượt tàu với 36.401 lượt thuyền viên; nhập lạch 5.029 lượt tàu với 35.614 lượt thuyền viên. Công tác tuần tra bằng ca nô được tăng cường, nhất là trong các thời điểm cao điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tàu cá vi phạm.

Đoàn công tác kiểm tra tài liệu nghiệp vụ. Ảnh: Viết Lam

Đối với nhiệm vụ quản lý cửa khẩu cảng, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, giám sát người, phương tiện, hàng hóa ra, vào khu vực cảng theo đúng quy định. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm, phục vụ tốt các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đơn vị cũng duy trì hiệu quả công tác phối hợp với Công an và lực lượng Quân sự phường Bắc Gianh theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.