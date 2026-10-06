Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trường Mầm non Hòa Cư

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác khảo sát vị trí thực hiện dự án

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án Trường Mầm non xã Hòa Cư được phê duyệt năm 2024, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026. Dự án có diện tích 5.000 m², gồm các hạng mục: nhà hành chính, nhà lớp học, nhà bếp, nhà bảo vệ, nhà để xe, kè chắn đất, cổng tường rào và sân bê tông. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc, nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đồng Đăng làm chủ đầu tư.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành khiến nhà thầu chưa thể thi công. Cùng với đó, việc tiếp tục đầu tư theo quy mô, vị trí cũ không còn phù hợp với nhu cầu thực tế và mô hình tổ chức cơ sở giáo dục sau sáp nhập, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Lãnh đạo UBND xã Công Sơn thông tin kế hoạch thực hiện dự án tại vị trí mới

Tại buổi kiểm tra, sau khi khảo sát thực địa, đoàn công tác đã xem xét các đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc triển khai dự án. Cụ thể, Sở Xây dựng kiến nghị tiếp tục thực hiện dự án, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy mô, vị trí cho phù hợp với nhu cầu thực tế; hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026 và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2027, bảo đảm kịp khai giảng năm học 2027 - 2028.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao đổi về công tác thực hiện dự án

Qua kiểm tra, đại diện các sở, ngành và UBND các xã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và sự phù hợp của dự án sau khi mạng lưới trường học được sắp xếp; đồng thời xem xét nhu cầu thực tế về trường, lớp, cơ sở vật chất trên địa bàn. Từ đó, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện dự án; đồng thời thống nhất quy hoạch xây dựng tại vị trí mới ở khu trụ sở UBND xã Hòa Cư cũ tại thôn Bản Luận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, thiết kế lại dự án theo mặt bằng và quy mô mới, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chuyển chủ đầu tư dự án cho UBND xã Công Sơn nhằm thuận lợi trong tổ chức thực hiện và yêu cầu xã Công Sơn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp và theo dõi tiến độ thực hiện dự án.