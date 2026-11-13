Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau

Trong chương trình, đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Trại, Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau; kiểm tra thực tế công tác triển khai thi công các hạng mục tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau có tổng mức đầu tư trên 86 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2027. Công trình bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như xây mới đền thờ liệt sĩ, nhà quản trang, đài tưởng niệm, sân hành lễ và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành; 5/5 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đã nhận đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Công trình được khởi công từ đầu tháng 6/2026, hiện đang triển khai các hạng mục phá dỡ, san nền, thi công móng đền thờ chính và chuẩn bị vật liệu thi công các hạng mục tiếp theo. Khối lượng thi công xây dựng ước đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng. Quá trình thi công cơ bản bảo đảm các yêu cầu về hồ sơ pháp lý, quản lý chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Đại diện đơn vị thi công báo cáo đoàn công tác về tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Bông Lau

Dự án đang được triển khai theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt trên 40% khối lượng thi công, quyết tâm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Tại buổi kiểm tra, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ (chủ đầu tư dự án) tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định rõ lộ trình, mốc thời gian hoàn thành đối với từng hạng mục; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đồng thời Sở Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong quá trình triển khai công tác di chuyển mộ liệt sĩ, bảo đảm thực hiện chu đáo, trang trọng, đúng quy định.

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với chủ đầu tư giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.