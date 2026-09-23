Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Hữu Liên và khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 19 của HĐND tỉnh

Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; Ủy viên chuyên trách của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo xã Bắc Sơn, Hữu Liên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quán triệt nội dung kiểm tra tại xã Bắc Sơn

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn báo cáo việc triển khai thực hiện đề án với Đoàn kiểm tra

Đối với xã Bắc Sơn, theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tổ chức triển khai Đề án; qua đó đạt được một số kết quả tích cực.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra

Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch cộng đồng, xã đã tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án; chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, cảnh quan, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; xây dựng sản phẩm, dịch vụ, cơ sở lưu trú và nguồn nhân lực du lịch.

Thực hiện Nghị quyết số 19, các hộ trong Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đã chủ động đăng ký, triển khai các nội dung đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đến nay, có 28 hộ đăng ký nhu cầu hỗ trợ, 26 hộ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ, 10 hộ đã hoàn thành đầu tư và được kiểm tra, nghiệm thu.

Lãnh đạo UBND xã Hữu Liên báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ với Đoàn kiểm tra

Đối với xã Hữu Liên, việc thực hiện Đề án được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, công trình cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch được quan tâm; dự kiến thời gian tới sẽ hoàn thiện 4 sản phẩm OCOP gắn với du lịch trong năm 2026; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 19, qua rà soát có 13 hộ gia đình đăng ký, đề xuất hỗ trợ, trong đó có 6 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, 7 hộ chưa đủ điều kiện hỗ trợ do còn vướng mắc về đất đai, quy hoạch.

Đại diện Sở Tài chính trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền

Đại diện Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh trao đổi, làm rõ một số nội dung

Qua kiểm tra, giám sát, các thành viên đoàn trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi kiểm tra xã Hữu Liên

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cấp ủy, chính quyền 2 xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án; chủ động rà soát tiến độ từng công trình, hạng mục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trong phát triển du lịch cộng đồng cần chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, các hộ kinh doanh và chủ thể tham gia du lịch cộng đồng; quan tâm công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối các điểm đến, từng bước nâng cao sức hấp dẫn và khả năng thu hút du khách.

Đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế tại chân núi Nà Lay, xã Bắc Sơn

Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế một số hạng mục xây dựng tại Khu du lịch Đồng Lâm, xã Hữu Liên

Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số điểm trên địa bàn 2 xã: Bắc Sơn, Hữu Liên.