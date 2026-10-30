Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công tại tỉnh Cà Mau

Ghi nhận hiệu quả đầu tư máy móc, thiết bị

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-CN ngày 27/10/2026 của Cục trưởng Cục Công nghiệp, đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các đề án khuyến công quốc gia tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hoàng Vô Khoa (xã Phong Hiệp) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy sản Nhân Thảo (xã Vĩnh Phước). Tham gia đoàn công tác có Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Trần Anh Thi cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của địa phương.

Tại các doanh nghiệp, đoàn công tác kiểm tra tình trạng vận hành máy móc, thiết bị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2025; đối chiếu thông số kỹ thuật với hợp đồng hỗ trợ, đồng thời tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh và hiệu quả sử dụng thiết bị sau đầu tư. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đề án đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị, cải thiện năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, việc tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm áp lực về vốn, tạo điều kiện từng bước hiện đại hóa sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại buổi kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh, việc sử dụng nguồn kinh phí khuyến công phải bảo đảm đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư. Các doanh nghiệp thụ hưởng cần thực hiện đầy đủ cam kết về quản lý, bảo quản, duy trì hoạt động của máy móc, thiết bị đúng địa điểm và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, Phó Cục trưởng đề nghị các đơn vị quản lý khuyến công địa phương tiếp tục theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hiệu quả lâu dài của các đề án.

Đoàn công tác của Cục Công nghiệp đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ kinh phí, tăng cường phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các cơ sở thụ hưởng.

Tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ

Trong chương trình công tác, đoàn cũng làm việc với Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình triển khai chương trình khuyến công, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị Sở Công Thương tỉnh Cà Mau quan tâm kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo đảm hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn được triển khai liên tục, hiệu quả. Cùng với đó, địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến công phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ.

Một trong những nội dung được đoàn công tác nhấn mạnh là tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất cùng ngành hàng, thúc đẩy liên kết trong khai thác nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Đây là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của Cà Mau trong lĩnh vực chế biến nông, thủy sản.

Đối với công tác triển khai đề án, đoàn đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hỗ trợ kinh phí, tăng cường phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các cơ sở thụ hưởng.

Thông qua hoạt động kiểm tra thực tế, Cục Công nghiệp tiếp tục đánh giá hiệu quả triển khai các đề án khuyến công quốc gia, ghi nhận kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách khuyến công. Qua đó, góp phần thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.